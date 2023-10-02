許多民眾擔心吃到壞蛋。一位女子近日剝開水煮蛋時，發現蛋黃竟是灰綠色，因此在臉書社團《高雄大小事》發文詢問「可以吃嗎？」，消息曝光後引發熱議。針對是否調查此事是否為假訊息，警方表示不會主動展開調查，若有人告發或地檢署交辦，警方才會進行偵辦。

原PO於臉書社團《高雄大小事》指出，剝開水煮蛋時中心完全沒有蛋黃顏色，整個都是灰綠色，「請問這是巴西蛋嗎？這可以吃嗎？」，消息曝光後引發支持、反對兩派熱議，雖然該篇已經刪除，不過目前仍無法確認是當事人自行刪文，還是社團管理員的動作，而消息也被轉載到知名論壇PTT。

由於先前曾發生一位謝姓男子買到綠色蛋白的台農雞蛋，在臉書社團發文、網路瘋傳後，農業部為此報警提告，行政院長陳建仁指稱是假消息，後來貼文遭到社團管理員刪除，謝男出面強調自己有影片為證、不怕被告，仍遭警方依涉犯妨害名譽罪嫌函送台北地檢署偵辦，引發軒然大波。

據《聯合新聞網》報導，針對是否追查該篇貼文為假訊息或綠色蛋黃是巴西蛋，警方回應，警方不會主動追查是否為巴西蛋，若有人告發或地檢署交辦，警方才會進行偵辦。