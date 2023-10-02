元大台灣高股息（0056）10月季配息公告出爐，第一階段配息金額，每受益單位擬配發1.2元，將在17日第二階段公告確定配息金額，19日除息，預料將有超過92萬股東笑納股息大紅包，累計今年0056共配發2.2元，金額創成立來新高。

統計0056今年以來報酬及配息、填息表現：至9月28日含息總報酬為42.5％，7月首次季配除息年化配息率5.6％，僅5個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，續創高股息ETF新紀錄。0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，此策略實際運作超過15年，提供具參考性的長期配息、填息紀錄，且相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股。

統計0056追蹤之臺灣高股息指數於2007年發布以來，四次景氣觸底向上階段，指數漲幅介於15.4％至90.3％。本次景氣對策信號分數目前以2023年2月為最低點，呈現復甦趨勢，據FactSet預測，0056現階段成分股有高達84％在2024年EPS將呈正成長，平均年增率達32％，可望持續帶動0056表現。

元大投信提醒，參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。