豆府公司表示，衛福部食藥署公布「112年罐頭食品工廠稽查專案」中，存放過期原料業者為「御軒食品有限公司」，並非豆府餐飲集團加工廠「安廚食品股份有限公司」。

豆府公司表示，安廚食品股份有限公司僅為出租方，提供冷凍倉儲場地給「御軒食品有限公司」，該批過期食材亦屬承租方「御軒食品有限公司」所有，經與御軒食品有限公司釐清，該批過期食材是因債權問題故存放於此，衛生局亦已針對「御軒食品有限公司」進行開罰。

豆府公司表示，身為出租方，未來公司也會持續加強督導。