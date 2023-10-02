近期潛艦國造受政治介入操弄抹黑的議題，國民黨今召開「強化國防監督有理 破解綠營消費國安的惡意抹黑！」記者會，國民黨發言人、台中市立委候選人林家興、國民黨副發言人呂謦煒出席，除了說明凍結預算乃民主國家正常監督之舉，連民進黨立委也提案凍結過潛艦國造之外，更向民進黨提出三問，包括為何黃曙光等人爆料動搖國安不用查；郭璽在潛艦國造扮演何種角色；以及民進黨還在用煽動綠色恐怖打選戰，有無感到愧對人民信任。

呂謦煒指出，在馬文君的強力監督下，點出這艘原型艦幾乎沒有通過任何測試，不知道堪用與否，就急著要編數千億元再造7艘，為何不能等到原型艦測試通過，再編後續造艦，結果現在得罪人，民進黨政府不高興，透過各種一條龍的媒體網軍側翼操作抹黑手法，針對特定的立委進行攻擊，「在野黨立委監督政府天經地義，為什麼要被民進黨政府這樣糟蹋？」

呂謦煒表示，郭璽現在是高雄立委參選人，曾任海軍顧問，更是尹清楓案重要關係人。郭璽為了選立委塑造話題，但沒有具體證據，且說法一變再變，令人質疑只是為了炮製話題。

林家興表示，潛艦國造召集人黃曙光說有立委為蠅頭小利「一直在搞」，也指有廠商把資料丟給中共使館；此外，郭璽指控馬文君把資料送到國外，跟外賓說「抖內」就可以看等言論已是刻意抹黑抹紅攻擊，國安、檢調單位為何還不調查，如果過去真有如此狀況，怎麼可能沒掌握？如果哪個立委有問題，會等到選舉年才處理嗎？

「扣帽又來了！抹紅手法大破解！」林家興指出，2019年王立強、向心共諜案即是明顯例子，先放話爆料、再抹紅鬥臭、之後以國安法偵辦，但最後查無不法，證明只是鬧劇一場，但民進黨成為得利者。如今出賣潛艦機密案也是一樣，黃曙光、郭璽放話爆料，攻擊特定立委賣台、出賣機密，現雙方互告，司法進場，最後結局相信大家都猜得到又會是鬧劇一場，但很顯然過程中，得利的還是民進黨！

林家興質疑，海軍司令部去年曾發新聞稿否認郭璽有介入潛艦國造，但郭璽卻在先前一再對外談論、屢次公開潛艦建造進度等機密，又曾擔任海軍顧問一個月又被閃辭，難道沒有洩密，為何如今郭璽能夠上遍各家媒體，儼然以「潛艦國造重要推手」自居。且馬文君收到秘密錄音檔，內容直指郭與外國技術顧問接觸頻繁且誇口可直通海軍高層，為什麼不用查、不用辦。

至於凍結國防預算部分，林家興秀出資料指出，當時包括民進黨立委羅致政、蔡適應、王定宇、趙天麟與無黨籍立委林昶佐等人都提案凍結潛艦國造的第二階段原型建籌建10億元，這跟國民黨立委所提凍結案一樣，都是正當監督作為與質詢方法，但卻被特定媒體抹黑、抹紅。

林家興表示，當年國民黨凍結國防預算，這都是預算審議常見方式，是要求行政部門改進缺失、補進報告才能解凍，這是忠誠在野黨善盡監督職責、謀求國家利益的正當作為，卻被民進黨、綠營扣帽抹黑、抹紅成「賣台、消滅國防」，騙不懂的外行人！不應該讓政治需求綁架了國防專業！

至於法務部長蔡清祥今早備詢時有關馬文君被指外洩潛艦國造資料時回覆，「他們（高檢署）已經告訴我今天會分案」，林家興批評，民進黨解決不了問題，就解決提出問題的人，馬文君委員認真監督政府的缺失，卻要被高檢署分案調查，這些爆料抹黑、抹紅別人的人，卻完全不用受到法律的調查跟制裁，這樣公平嗎？

林家興提出三問，要求民進黨政府說清楚、講明白：1.請民進黨政府回答，為什麼黃曙光等人爆料動搖國安，不用查、不用辦？2.請國防部回答，郭璽到底在潛艦國造扮演何種角色？3.民進黨還在用炮製賣國案件、煽動綠色恐怖與人民恐懼心理打選戰，有無感到愧對台灣人民信任？