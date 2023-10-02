雲林縣2日新增5例登革熱確定病例，分別為古坑鄉4例、斗六市1例，全縣累計已449例，其中古坑鄉353例最多，其次為斗六市72例，有關民眾配合政府實施登革熱化學防治工作，依《傳染病防治法》第38條，到場配合防疫工作民眾應予1日公假，相關公假證明由各鄉鎮市衛生所開立相關證明文件，以1戶開立1張證明為原則。

縣衛生局表示，登革熱確定449例中，古坑鄉達353例，斗六市72例，另外斗南鎮6例、林內鄉5例、虎尾鎮5例、西螺鎮3例、莿桐鄉2例、大埤鄉1例、台西鄉1例、麥寮鄉1例。

衛生局說，預防登革熱，清除孳生源不可少，當社區出現登革熱個案時，須立即執行化學防治，化學防治是立即殺死環境中可能帶病毒病媒蚊最有效方法，可立即阻斷社區傳播鏈，是非常重要的防疫關鍵。

衛生局指出，登革熱緊急噴藥為住戶室內外，若不配合噴藥，病媒蚊會往沒噴藥的區域竄逃，增加被叮咬的危險性。民眾對於防疫工作若有拒絕、規避或妨礙情形，得依《傳染病防治法》處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，故請務必配合。