YouTuber「我是老爸，我不要當爸！」擁有80萬粉絲訂閱，頻道分享航空、旅遊、智能家居等等體驗，日前他透露身體很不舒服，無法順利控制右手，感覺神經方面出了問題，經過檢查發現罹患腦瘤，將要動手術，不少粉絲紛紛送上祝福希望他早日康復。

「我是老爸」過去透露去泰國之前身體就不對勁了，右手無法完全被操控，這時候他就知道神經方面出了問題，身體的右邊一直都是麻的，但他長期用喝酒的方式麻痺自己，近期在朋友建議下去看身心科，但他認為心理的不開心是生理原因造成的，後來去別家醫院檢查時才發現腦瘤爆了，「其實我知道它不對勁，但你知道它爆了的時候，你的心境是完全不同的，我當下是有哭出來的」，他得知後立刻掛急診，醫生直接建議他這麼年輕應該要動手術，這個手術大概會有12個小時，手術必須把腦袋打開，血管瘤正好在腦袋正中央的位置，會清乾淨再縫起來，他也問動手術會有什麼風險，醫生直說開刀最嚴重是死，但醫生對這個手術是有信心的。

（來源／影片取自我是老爸，我不要當爸！YouTube，如遭刪除請見諒。）

昨（2）日他預告下禮拜就要動手術了，腦內的血管瘤在2個月以內已經爆了2次，在一般的醫學認定中其實是不好的血管瘤，有可能再爆第3次，如果爆了第3次可能走路都有問題，他透露目前42、43歲，右手幾乎已經不能剪片了，至於頻道無法日更，會改成一週兩更，目前的庫存不多了。

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