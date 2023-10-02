中鋼9月出貨94.48萬噸 較目標少1.8萬噸 18:142023/10/02 工商 陳建宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中鋼9月出貨量為94.4756萬噸，比目標量96.3萬噸少約1.8萬噸，中鋼表示9月出貨量縮減的原因除了中秋連假之外，也與庫存、市況相關，部分客戶認為價格轉嫁需要時間反應，因此下單偏保守。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃竹竹苗定期票10／2上路 經國轉運站被嫌路線少 《台北股市》台股3Q下跌逾500點 外資3Q賣超3739億 中斷連3買 多年前花70萬買房！拆遷獲賠1852萬 「原屋主竟要分一半」法院這樣說 #中鋼 #出貨量 #目標量 #少約 #縮減 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度工業大省農民示威 至少44國內航班停飛 16:532023/09/29 國際 《金融股》彰銀主辦 中租迪和暨中晏電業51億聯貸案簽約 16:082023/09/30 財經 糖葫蘆熱潮席捲韓國 衍生衛生、肥胖疑慮 14:112023/09/30 國際 減重吃豆腐要選這2款！醫點名它最雷：一堆油和澱粉 11:372023/09/30 健康 幫女友接電話 陌生男喊這6字 他綠爆：該接受嗎？ 14:292023/09/29 生活 Lisa瘋馬秀首場造型流出 「尺度出乎意料」網諷：滿離譜 09:092023/09/29 娛樂 受短暫陣雨影響 連假首日蘇花改車流少17％全線暢通 13:232023/09/29 生活 用路人「改以這樣」旅遊 蘇花改車流低於平常假日 14:052023/09/30 生活 2024藍白要怎麼合？前扁辦主任點名「這2人」出馬力挺 18:122023/09/29 政治 專訪》賴雅妍戲約不斷卻想放棄當演員 做一決定「弄死自己」 12:002023/09/30 娛樂 烏專家：西方戰車沒用 需要便宜量多的武器！西方駁斥 19:022023/09/29 國際 這下虧大了！他領勞退金「做錯1動作」 少領22萬崩潰 13:362023/09/29 財經 按摩妹提議私約！住家、旅館都可以 他急問怎麼辦 10:352023/09/29 生活 中秋連假台東住房率少2成 飯店業者親曝原因 17:112023/09/29 生活 獨》李杏篤定不想要小孩卻花6位數凍卵 背後原因超叛逆 17:252023/09/30 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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