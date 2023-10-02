今年第14號中度颱風「小犬」來勢洶洶，林保署台東分署宣布，嘉明湖公園步道自明起預警性封閉，另有9條步道、6條林道以及及知本國家森林遊樂區、大武山生態教育館自4日起預警性封閉、休園。

據中央氣象署預估4日起，受小犬颱風影響，東部、東南部山區有機會出現局部豪雨等級以上的降雨。林保署台東分署考量轄內步道、林道以及育樂場館多位處山區且強風及降雨恐影響遊客安全，故嘉明湖國家步道自3日起預警性封閉；浸水營國家步道、大武觀海步道、鯉魚山步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、都蘭山步道、麻荖漏步道、安通越嶺道古道東段、紅石步道等9條步道及霧鹿林道、紅石林道、錦屏林道、延平林道、利嘉林道、知本林道等6條林道，以及知本國家森林遊樂區、大武山生態教育館自4日起預警性封閉，呼籲遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

另外，嘉明湖國家步道封閉期間已核准住宿的山友，可電洽台東分署申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費。