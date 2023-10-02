台中經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕出席，感謝博世集團二度投資台中。圖/台中市政府提供

全球電動自行車領先供應商之一博世（Bosch）集團「亞太區研發辦公室」今(2)日於台中南屯正式開幕營運，市府經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕出席致賀，感謝博世集團二度投資台中，看好台中發展前景。

博世（Bosch）集團「亞太區研發辦公室」落腳台中。圖/台中市政府提供

這次所設立的研發辦公室，除讓研發團隊有更完善的機器設備與場域外，更能鄰近自行車上下游供應鏈，隨時因應亞洲市場客戶需求，靈活調整產品設計，刺激亞洲市場，有效促進台中整體經濟發展。

張峯源表示，台中為第二大城市，挾帶著超過283萬人口強勁消費力，並擁有氣候宜人、位置居中、成熟產業聚落等優勢，近年已成為國內外廠商投資首選，如美商美光記憶體、愛爾蘭商速聯集團，以及德商西門子歌美颯等，由於這些外商的投資進駐，為台中市帶來豐沛的研發資源、高階人才，以及新穎的產品與服務，有效嘉惠台中，乃至於台灣整體經濟發展，歡迎博世集團未來持續加碼投資，市府將全力協處。

博世集團CEO Claus Fleischer說明，集團看準台中電動自行車產業發展前景及優秀研發人力，並考量歐盟對中國電動自行車課徵反傾銷稅，以及中美貿易戰影響其在美國業務，在2020年做出艱鉅的決定，將亞太總部從中國蘇州遷移至台中南屯，設立台中後公司不僅更加鄰近自行車產品供應鏈廠商，復加台中人才具備優異的工程專業、商業經營、市場行銷等整合能力，相信今日開幕的亞太研發辦公室，必定有效強化集團在台中的研發量能。

經發局指出，台中市向來以精密機械產業聚落著稱，其中自行車產業扮演要角，許多知名大廠如巨大機械、永祺車業、永湖集團、台萬工業均先後加碼投資擴廠於台中市，若再加上速聯集團百億潭子新廠，預估台中未來自行車產業供應鏈產值將穩定成長，所產生的經濟綜效相當可觀。