新竹市流感疫苗2日分別在東、北、香山等3個區開打，由於高端流感疫苗再次引發討論，各地再出現對高端排斥的現象，竹市東區衛生所施打站由於昨天僅有高端疫苗，1天下來計有311人完成接種，有130人掉頭就走，施打率約7成。國民黨台北市議員李彥秀指出，民眾質疑為什麼新冠疫苗可以選擇品牌，但施打流感疫苗卻不能選擇？基層醫護也反映施打疫苗工作繁重，竟還要夾在中間當箭靶，在第一線承受民眾的不諒解。

「為何遇到高端，規則都轉彎？人民當然不信賴！」李彥秀今(2日)發文提到，賴清德的競選標語是「信賴台灣」，但民進黨政府的疫苗政策卻失去國人信任。新冠疫情盛行時，高端疫苗的免疫橋接、沒有二期期中報告、國際上乏人問津不被承認的爭議，所有台灣民眾，仍然記憶猶新。

李彥秀質疑，高端這次成為流感疫苗的供應廠商，進口韓國的疫苗，在台填充分裝。然而包括醫界、社會大眾，針對高端的分裝、填充是否有經過完整的臨床試驗，出現疑慮。衛福部說高端有進行關鍵製程，「但我想請問，這真能取代完整的臨床試驗？」

李彥秀強調，去年流感疫苗的決標採最低標，今年的方式卻改成最有利標。為什麼碰到高端，所有制度規則就都轉彎？自己在拜訪基層時，很多民眾就希望她為民發聲、詢問政府，為什麼新冠疫苗可以選擇品牌，但施打流感疫苗時卻不能選擇。也有許多基層醫護向她反映，目前同時施打三種疫苗，工作已經相當繁重，卻還要因為政府失去人民信任的疫苗政策，讓夾在中間的醫護成為箭靶，在第一線承受民眾的不諒解。

「作為醫生、有公衛背景的賴清德，要參選總統就請承擔面對，不要遇到爭議和人民心聲就躲得遠遠！」李彥秀直言，民進黨應當扛起責任，不要甩鍋給醫護，面對有疑慮的民眾，要讓民眾有知的權利，清楚自身接種的疫苗廠牌、開放民眾選擇。不要讓民眾對高端的疑慮，影響到疫苗覆蓋率、影響到公衛安全。