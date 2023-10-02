調研機構中華經濟研究院2日發布9月台灣採購經理人指數，PMI回升2.7個百分點至48.2，連續第7個月緊縮。中華經濟研究院長葉俊顯說，部分產業冒出復甦火花，期盼星火可以燎原。

PMI以50為榮枯線，當指數高於50，代表景氣呈現擴張，反之則代表緊縮。而在這次五項組成指標，經季調新增訂單、生產轉為擴張，但人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間下降，存貨持續緊縮。另製造業未來6個月展望指數已連續17個月緊縮，但回升2.6個百分點至44.7。

葉俊顯分析，9月PMI在這個月仍然緊縮，但是速度有趨緩，指數回升到48.2，基本上呈現了一個現象，就部分產業冒出復甦的火花，期盼復甦的星火可以燎原，化學生技醫療產業跟部分電子暨光學產業出現短急單，使得新增訂單和生產中斷緊縮的趨勢轉為擴張，但是廠商依舊保守看待景氣，採購未出現明顯的擴張，對未來展望持續緊縮。

葉俊顯說，製造業景氣在第3季不如預期，但是第4季看來並沒有更壞，終端需求目前還沒有看到，訂單大部分是短急單，那業者為了避免看錯趨勢以及確保資金流量，對未來展望並沒有恐慌，但是仍然很保守，甚至觀望到2024年農曆年後都採取延單、緩出的保守採購策略。

就短急單的部分，葉俊顯認為，主要是因應人工智慧（AI）需求，看能否帶出一些應用，如果在年底之前應用更為明確，相信訂單開出來後，對於台灣出口會有不錯影響。

同樣2日公布的9月台灣非製造業採購經理人指數MNI續跌0.8個百分點到53.5，已連續11個月擴張，惟葉俊顯說速度有進一步趨緩，整體現象展現出內需消費需要增添力道。他並進一步分析，消費旅遊轉往國外以及股市回跌，使得擴張力道進一步趨緩，期盼雙十、雙十一百貨週年慶，以及年底會議展期和節慶能增添內需消費旅遊力道。