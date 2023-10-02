世邦魏理仕台灣總經理林敬超今（2）日表示，今年台灣商用不動產市場統計至第3季，工業地產已貢獻達3成多，其中自用型企業買方就佔工業不動產交易金額逾6成，且其購買標的多以廠辦、廠房為主，「顯示企業對生產研發設施的『剛性需求』相對穩固！」

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，根據世邦魏理仕最新統計，2023年前3季全台工業地產交易金額達595億元，為整體大型不動產投資市場貢獻35％的成交量。比較各類工業地產交易活動，廠房交易類型自年初以來漸露回暖跡象，前三季交易總額較去年同期增長42％，成長表現最為突出。若觀察工業土地熱門交易地點，則以桃園市、高雄市與新北市依序為「受投資人青睞」之前三名區域。

李嘉玶指出，近年來桃園市穩居全台最大工業土地買賣市場，主要歸功於高度成熟的產業聚落，完整的交通網絡、基礎設施及相關配套（如電力、排汙、排水等布設），加上挾帶全台最大開發範圍——桃園航空城計畫的優勢，使桃園市發展前景可期，因此持續獲得自用型企業的青睞與實質投資。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，今年台灣商用不動產市場統計至第3季，自用型企業買方已貢獻工業不動產交易金額逾6成，且其購買標的多以廠辦、廠房為主，「顯示企業對生產研發設施的『剛性需求』相對穩固」。

林敬超表示，儘管今年來大型工業不動產市場因買賣雙方難以在價格上取得共識，成交動能較去年降溫，然而本身條件良好的標的，一旦符合自用型企業經營所需，將可吸引買盤搶進；預期未來數季內，自用型企業仍是工業不動產的投資主力。