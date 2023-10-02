男星衛斯理（賈子宸）曾與是元介組成「元衛覺醒」，他也是女星朱芯儀老公、賈靜雯親弟弟，淡出幕前創業食品品牌，近年他陪著老婆朱芯儀走過癌症化療的過程，令外人看了都十分感動；最近衛斯理再曝喜訊，他錄取政治大學EMBA，第一時間感謝老婆的鼓勵才有勇氣報名，承諾會全力以赴的。

衛斯理今（2）日在Instagram限時動態曬出一張錄取通知，內容是他錄取政治大學高階管理碩士班（EMBA），他立刻告白老婆朱芯儀，因為在創業路上發現自己的不足，有了朱芯儀的鼓勵和支持，才鼓起勇氣報名，「沒想到真的錄取了」；衛斯理接下來要好好充實與提升自己，更難掩興奮地說，「政大我來了」。

衛斯理自曝錄取政大EMBA好消息。（圖／摘自衛斯理（賈子宸）Instagram）

其實衛斯理在2004年與是元介組成的「元衛覺醒」，以一首〈夏天的風〉紅遍全台，大街小巷都聽得到他們的歌，但2008年卻無預警解散；2011年與朱芯儀結婚後淡出幕前，兩人育有2子1女，一家五口十分幸福，他在朱芯儀罹患乳癌進行化療都陪半左右，讓他獲得好丈夫、好爸爸的愛家形象。

而衛斯理離開演藝圈沒閒下來，2018年與姊姊賈靜雯創業食品品牌「賈以食日」，推出的產品在許多地方都買得到，販售成績都很不錯；如今衛斯理沒滿足於現況，決定再精進自己，讓不少網友都表示更加欣賞他了。