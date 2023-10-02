大陸知名戲劇女神趙麗穎與男星馮紹峰因戲結緣，誰料婚姻僅維持短短3年便於2021年宣告終止，至於兒子則由馮紹峰撫養。近日，社群上流傳一則馮紹峰與兒子在遊樂園玩耍的畫面，引發討論聲浪。

趙麗穎與馮紹峰離婚後，兒子雖交由男方撫養，但她仍為找尋機會與兒子相處，盡到身為人母的責任，今年6月，就有大陸狗仔以「居然有男人敢拒絕趙麗穎」為題，釋出趙麗穎與兒子在街頭的影片，從畫面中可見，趙麗穎戴著口罩、墨鏡，全副武裝的帶兒子遊玩，兒子還疑似耍脾氣般拒絕趙麗穎的牽手，互動全被拍下。

而事隔數月，馮紹峰帶兒子前往迪士尼遊玩的模樣也被狗仔跟拍，從相關影片中可見，其兒子緊緊貼在馮紹峰的大腿處，看似在撒嬌，還不時伸手與爸爸互動，可愛模樣甜翻不少觀看的網友。未料，就有大陸狗仔結合上述兩則影片，寫下：「姐，有空和你前夫聊聊育兒經，孩子肯定很愛你，就是害羞啦！」等字句，在社群上掀起一陣討論聲浪。

對此，就有粉絲幫趙麗穎解釋：「趙麗穎帶小孩子去迪士尼是六一(兒童節)，當時天都黑了，孩子玩整晚還不願回家，鬧脾氣是正常的。」事實上，趙麗穎過往曾指出：「不論台上台下，我都視他為自己的好朋友」透露與馮紹峰之間以朋友的關係相處，而兩人離婚後，雖然孩子交由男方撫養，但趙麗穎在工作之餘，也會找時間去探望孩子，不讓孩子缺少該有的關愛。