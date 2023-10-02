美國10年債殖利率攀升至16年新高，台灣10年債跟著反映走揚。中央銀行2日代財政部標售300億元10年期公債，最高得標利率升至1.257％，較前一期8月標售的1.2％上升5.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

券商主管表示，此波升息進入尾聲，但市場普遍預期美國聯準會（Fed）可能還有一次升息，近期美債利率大幅走揚，為平衡利率風險，市場資金保守許多，投標金額倍數明顯縮小至1.54倍，「市場熱度有點down！」，得標利率也就上揚。

據央行公布10年期增額公債標售結果，僅吸引462.5億元資金投標，投標倍數1.54倍，較上期1.72倍下滑不少，大幅低於長期平均的2倍至2.5倍水準，投標保守下，最高得標利率小幅上升至1.257％。

券商主管指出，10年新券利率升至1.257％，符合市場原先預估的1.24％～1.26％範圍內，主要反映美債殖利率衝高，其次是反映市場資金成本上揚；不過，相較9月標售5年公債利率飆高7個基本點，此次利率反映上升仍相對溫和。

根據央行統計，本期銀行業搶下66.33％或199億元籌碼最多，其次證券業拿到29.67％或89億元，票券業標得4％或12億元，保險業則掛零。

券商主管說，此次投標倍數下降很多，僅1.54確實偏低，主要是壽險業因美股、台股均走跌，整體來看壽險業還是缺錢，資金壓力上升，且隨美債殖利率往上走，大家繼續解約美元保單，壽險對於再購置的資金就有限，此次投標掛零不意外。

至於銀行仍是公債投標大戶。券商主管認為，銀行持續搶標，主因每月都有到期的債券，到期後仍要維持收益率，在資金去化需求下，仍是持續進場投標，但利率寫太高也補不到收益率，因此如預期，利率並未大幅攀升。

對於整體台債市場看法，券商主管說，後續頂多12月增額發行一期10年公債，且明年又有新的指標券，導致市場交易不會太積極，畢竟時序已進入第四季，「該補該買的額度都買了」，有些外商11月就準備開始結算，今年損益大致底定，預計台債市場要到明年首季才會轉趨積極，「今年已經大致底定了」。