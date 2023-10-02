拱天宮主委洪文華與安西府主任委員林清標合影留念。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝建廟160周年，中秋連假舉辦「慈暉映沙墩」活動，昨晚祈福法會後，宣告正式落幕，期間所邀請共襄盛舉回娘家的2000多尊媽祖，2日起3天內由各宮廟、信徒各自請回，不少信眾陸續迎回神尊，場面依舊熱鬧。

雲林台西鄉五條港安西府供奉張李莫千歲、為台灣總廟，今年也參與拱天宮建廟周年活動，拱天宮主委洪文華今天邀請安西府主任委員林清標向白沙屯天上聖母上香，並請回監壇王爺。

期間也邀請林清標参觀千餘尊媽祖並合照留影。拱天宮主委洪文華表示，這次前來做客及分靈媽祖眾多，目前先將安座在紅壇的神尊，都請到香客大樓內，等候請回。

白沙屯拱天宮廟方提醒，今年參與回娘的媽祖共有2000多尊，要請參與活動的友宮，10月2日至4日3天內將神尊請回，拱天宮則將致贈紀念金牌，如未依期請回神尊單位，拱天宮不負保管之責。

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