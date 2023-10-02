月29日中秋節連假檔期上映《汪汪隊立大功：超級大電影》，開片首週票房傳捷報！美國首週票房以2300萬美元登上冠軍，知名影評網站爛番茄新鮮度獲得82％，觀眾口碑好評則高達94％！

全台中秋節連假票房以1430萬新台幣的亮眼成績奪冠汪汪隊成功席捲大銀幕，吸引眾多喜愛汪汪隊的家庭觀眾和粉絲們，搶進戲院支持全新升級的狗狗英雄，還沒看汪汪隊最新電影的大小朋友，請千萬別錯過喔！

《汪汪隊立大功：超級大電影》向觀眾介紹了一個令人難忘的大反派－薇多莉亞凡斯，由泰拉姬漢森配音，導演卡爾布倫克爾說，「泰拉姬漢森為這個角色帶來了意想不到的能量，她對我們提出的任何想法都很感興趣，並且經常會提出她自己的想法。」製片蘿拉克魯尼則稱讚泰拉姬漢森提供了令人愉悅的邪惡元素，讓薇多莉亞凡斯變得有趣且強大，她的笑聲代表了一切，並精準掌握到了這個角色該有的特質。