勞動基金運用局今（2）日公布最新勞動基金績效，8月虧損480.6億元，是今年唯二、也是單月最大虧損，上一次虧損是2月的317.7億元，截至8月底仍大賺5,773.6億元。

受到中國大陸經濟復甦放緩、全球 AI族群股價漲多拉回，勞動基金8月盈轉虧，不過整體勞動基金截至今年8月底止規模為6兆0060億元，收益數為5,773.6億元，收益率也有10.44％。

其中新制勞退基金規模為3兆9,172億元，收益數為3,831.5億元，收益率也有10.34％；勞保局表示，勞退個人專戶有累積本金及收益兩部分，本金是歷年提繳的退休金，不會因為基金運用虧損而減少。

至於收益係歷年依勞動基金運用局投資的實際收益作分配，在勞工領取退休金時，累積的收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益。

新制勞退基金會將全年收益在隔年3月分配到勞工個人帳戶，連本帶利滾入下年度投資，勞工年滿60歲且提繳年資滿15年者，得選擇請領月退休金或一次領回，也就是說，如果滿60歲，不但可以開始領專戶裡的錢，還能選一次領走，或是按月領年金。

假設月薪資40,000元，薪資平均成長率為3％，往後還要工作30年才會退休，且預估年化報酬率為3％，如果只由公司提撥6％到勞退帳戶，退休時約可拿到132萬元，平均餘命若為20年，初估可月領7,200元，若有從薪資自提6％，在相同條件下，在退休時可拿到263萬元，每月可以領到14,500元，硬是差了1倍。