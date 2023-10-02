2023諾貝爾生醫獎主之一的匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko），8月才來台灣，與北一女中等高中生對談，分享自己坎坷的學術生涯。

2023諾貝爾生醫獎主之一的匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）今年8月才來台，與北一女、建中等高中生對談，分享自己坎坷的研究之路，鼓勵高中生要相信自己。她當時也談到早和台灣有不解之緣，原來過去曾一起進行mRNA研究的一位工作夥伴也來自台灣，並且是北一女畢業生。

卡里科因研究mRNA技術，進而促成mRNA新冠疫苗開發有成，與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得今年諾貝爾生醫獎。

值得注意的是，2位學者2022年才獲得台灣唐獎，2人也在今年8月來台，出席延宕一年的唐獎頒獎典禮。

卡里科更與北一女、建中、師大附中、成功高中等四校高中生對談。她在對談中分享過去數十年來坎坷的學術生涯，包括研究室數度斷炊關閉、失業，她也多次遭降職，幾乎沒人在意她的研究成果。

不過卡里科對自己的mRNA研究有無比熱情，即便當時他人看不到mRNA的前景，她也深信自己的研究無比重要，她在這些挫折中磨出韌性，知道如何為自己戰鬥。

她鼓勵台灣高中生熱愛所做之事，保持愉悅，學習與壓力共處，並且相信自己，不要和別人比較，同時也要跳脫舒適圈，讓自己持續成長。

這是卡里科首度來台，不過她說早和台灣有不解之緣，原來她過去曾一起從事mRNA研究的工作夥伴Alice Kuo（Chiu-Mei Lin）就來自台灣，並且是北一女畢業生。

事實上卡里科的家庭和科學一點也沾不上邊，據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，她來自匈牙利的小村莊，家裡為土坯房，只有2個房間，她的父親是屠夫、母親是簿記員。小時候家中沒有自來水、電視及冰箱，只有一座花園，家中有養豬。

卡里科說從小就對鳥、植物等大自然相當好奇，她在科學方面的成績相當出色，8年級時生物成績在全國排名第3。

卡里科進入大學後開始在實驗室工作，攻讀研究所期間開始研究RNA，不過後續卡里科的學術生涯變得愈來愈坎坷，原本匈牙利的實驗室缺乏資金，她遂與先生、女兒前往美國，並在賓州天普大學（Temple University）獲得博士後研究職位。

在天普大學待了3年後，卡里科在馬里蘭州找到另一份工作，她整天埋首於研究論文中直到深夜11時，她甚至會直接睡在辦公室，隔天一早6點又起床工作。

1989年，卡里科在賓州大學醫學院獲得初階教職人員職位，此時她仍需要額外資金或同事提供經費來支持研究工作，她與心臟科醫師巴納森（Elliot Barnathan）研究將mRNA植入細胞，他們的研究受到許多人嘲笑，後續實驗室因沒有拿到經費而關閉，迫使卡里科再度尋找實驗室收留她。

卡里科因受到同事向系上求情而暫時留下來，但研究一再失敗，再度導致實驗室關閉。

不過卡里科不放棄mRNA研究，當時學校對將她升遷並不感興趣，她甚至認為自己形同遭到降職。

卡里科開始毛遂自薦，尋找願意資助她研究經費的人，直到遇見魏斯曼，並開始合作。