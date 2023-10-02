鄭宗哲跑回中華隊第一分。（毛琬婷攝）

中華隊先發投手林昱珉。（毛琬婷攝）

林安可靠著暴投奔回本壘得分。（毛琬婷攝）

中華亞運棒球代表隊迎來關鍵一戰，2日交手同組最大勁敵南韓。面對對方先發投手「火球男」文東珠毫無畏懼，中華隊首局藉著開路先鋒鄭宗哲二壘安打，林安可再敲出三壘安打，幫助中華隊先馳得點，4局下文東珠控球不穩出現暴投，中華隊拿下第2分，4局結束2比0暫時領先南韓。

中華隊先發打線基本上維持一致，僅將首戰擔任第9棒的捕手戴培峰換下，由旅美好手林家正接替棒次及守備任務，先發投手則是推出效力響尾蛇2A的左投林昱珉。

中華隊連續2戰擔任後攻球隊，林昱珉順利解決韓國前兩棒打者，包含用內角速球送給崔智訓一次三振，儘管投出保送，但仍以內滾讓南韓留下一個殘壘沒有分數進帳。

中華隊首局藉著開路先鋒鄭宗哲二壘安打，林安可再敲出適時三壘安打，幫助中華隊先馳得點1比0領先。

落後的南韓二局上1出局後，第6棒尹東熙逮到林昱珉一顆偏高進壘點的直球，扛向右外野全壘打牆上，形成二壘安打，接著林昱珉的變化球失控砸到朴成韓的頭盔，南韓攻佔一二壘，再以一記內滾將跑者送上二三壘，第9棒金盛閏敲出一壘滾地球，吳念庭接球後傳給及時補位的林昱珉，拿下第3個出局數，結束南韓攻勢。