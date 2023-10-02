西門町近日傳出有飯店在雙十連假後，推出價格一晚超過1萬1千元的房間，消息曝光後引發熱議。對此，房市達人Sway以台灣知名景點九份為例，十年前九份都是日本或大陸遊客，如今卻是換成韓國人，就是因為台灣國旅是槓盤子，根本是國際詐騙。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文表示，他去九份喝了一杯咖啡「景觀價值200」，還差一點停了3小時200元的恐怖車位，還好小吃沒有亂漲價；Sway提到，十年前九份都是日本跟大陸遊客，現在則是充滿韓國人，「如果你是外國觀光客，來了一個聽說很有名的地方，景緻跟義大利山城一樣的好，但一杯飲料不成比例的高，住一晚假日普通商旅，還要破萬，這種國家只會被認為是摃盤子，去了就不會再去」。

Sway感嘆，台灣業者愛用假日的天價平衡平日的平價，抱持著只賺一輪就夠他飽足的心態，結果沒生意時又愛哭爸哭媽的要政府幫忙，結果政府也任由這樣的亂象發展，等到客人跑光再動用納稅人的錢去補助無良業者，「然後進行下一輪迴的國際詐騙」，最後國人也只好出國增加他國的GDP，因為「CP值遠高於國旅」。

對此，許多網友紛紛回應，「完全放棄假日的國旅了」、「現在國旅都改去露營啦，連誠品都有賣露營用品就知有多瘋了」、「臺灣的旅宿飯店真是貴到靠X，寧可當天來回或出國」、「然後旅宿業者每天唉請不到員工、草莓族不長進，開這種價格坑客人，然後那種薪水坑員工，到底是老闆不長進還是國人不長進？」、「疫情爆發要求輔助，只能國旅的時候沒有相忍為國而是殺雞取卵，現在風向出來又要裝可憐了」。