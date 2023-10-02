南韓「DJ SODA」（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，憑藉高人氣經常受邀到世界各地演出，也曾在台灣舉行見面會，在各國都有粉絲支持；前陣子她到日本演出，被男性觀眾摸胸，事後她表達震驚與害怕，卻有網友認為她穿著清涼，被摸很正常，讓她硬起來反擊，更穿上「不提供性服務」的衣服，讓日本酸民氣炸，日前她來台灣直呼「我有臺灣男朋友了」。

DJ SODA於29日來台擔任中華職棒樂天桃猿「月娘趴」開球嘉賓，當天她穿著超短熱褲和短版上衣，豐滿上圍呼之欲出，事後DJ SODA分享投球影片，表示第一次在台灣開球，玩得很開心，也和樂天女孩拍攝熱舞片，多位女孩在鏡頭內扭動，畫面讓粉絲暈爆，除此之外DJ SODA也曬出一段和樂天吉祥物人偶的影片，只見吉祥物貼在她身後，兩人左右往前、後扭動身體，DJ SODA嘟起紅唇，相當可愛，她直呼「我有臺灣男朋友了」。

貼文獲得5.3萬人按讚，網友留言：「請多來台灣」、「羨慕死」、「這猴子賺到了」、「磨蹭的快樂」。上週DJ SODA在經歷摸胸事件後再訪日本，她穿著一件小可愛前往當地超商拍片，胸前印著「No sexual service」（不提供性服務）的英文字句，這樣的行徑讓日本網友不爽嗆：「穿這種衣服根本就是意圖再讓日本網友吵起來！」、「如果真的這麼愛酸日本，別再來了吧！」

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