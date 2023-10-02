登革熱疫情緊張，除了宣導民眾「巡、倒、清、刷」主動清除病媒蚊孳生源外，縣市政府也進行防疫噴藥的措施，希望能有效阻斷疫情傳播。但是近期卻有民眾、民代對防疫噴藥措施感到憂慮。專家對此強調，緊急防治登革熱在沒有疫苗與特效藥之下，噴藥滅蚊是必要手段，有效噴藥滅蚊以爭取社區動員環境整頓及孳生源清除的時間，也是當前防疫策略。

高雄登革熱防治噴藥從選用環境衛生用藥、噴藥技術及機具都必需經過嚴謹的評估，都是安全並且有效的登革熱防治噴藥藥劑。（圖／高雄市衛生局）

為有效防制登革熱疫情擴散，依據中央疾管署「登革熱/屈公病防治工作指引」落實疫調採檢、孳生源清除及噴藥滅蚊三合一防治工作是必要的緊急防治手段；台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈強調，在目前登革熱並沒有疫苗、治療藥劑的情形下，為快速減少環境中病媒蚊數量，避免疫情擴散、並為清除孳生源爭取時間，實施化學防治（噴藥滅蚊）是緊急防治登革熱的必要方式。安全性是優先考量，在環境部與衛生單位依據經驗與規範實施噴藥下，發生意外的機率非常低。

「市場防疫專案」對市場進行孳生源檢查及噴藥滅蚊。（圖／高雄市衛生局）

台灣環境有害生物管理協會理事長、高雄大學白秀華教授說，登革熱是蚊媒傳染病，尤其在高度都會化的高雄市，喜歡棲息在室內、人工容器，傳播力強且僅在嘉義以南出沒的「埃及斑蚊」性喜人類居家環境，更是造成高雄市社區傳播鏈的主角，這也是必需執行家戶「室內空間噴藥｣滅蚊的主因。蚊子一旦帶病毒就是終生帶病，一隻蚊子平均可活1-1.5個月。當社區出現登革熱疫情時，快速而有效的噴藥殺滅空間中帶有登革熱病毒的「埃及斑蚊」或「白線斑蚊」是必要的防疫手段，同時配合落實孳生源清除工作則可避免已經有登革熱病毒的埃及斑蚊，繼續危害社區。

衛生局進行家戶內噴藥滅蚊防治工作。（圖／高雄市衛生局）

高雄市20年來均秉持著噴藥專業原則，從選用環境衛生用藥、噴藥技術及機具都必需經過嚴謹的評估，登革熱「空間噴藥」是用以殺滅成蚊，依據生物檢定埃及斑蚊或白線斑蚊在標的空間內的致死藥量，搭配噴藥機具(超低容量或煙霧機)、噴藥濃度、噴藥流量及施作時間等，以有效滅蚊為目的進行噴藥；白秀華教授依據高雄市2023年的監測室內噴藥滅蚊生物檢定數據約可達到85%-100%擊昏率分析，目前的噴藥滅蚊是有效的。

防疫人員進行化學防治滅蚊。（圖／高雄市衛生局）

部分民眾疑慮環境衛生用藥的濃度與毒害問題，徐爾烈教授進一步說明：空間噴藥的原理基於「緊急防治」有效滅蚊前提下，在社區緊急防疫噴藥每戶3到5分鐘有限的施藥時間內、要盡速達到標的空間內的致死藥量，提高噴藥機具流量或改良噴嘴效能、環境衛生用藥濃度都是必需的。而環境衛生用藥的主成分是除蟲菊精遇陽光及空氣極易分解，毒性極低，對人類影響主要是部分刺激與過敏性反應，根據研究除蟲菊精類殺蟲劑對哺乳類動物的急毒性極低，但是卻對於昆蟲如蚊子、家中害蟲如塵蟎的殺滅效果極佳。合成的除蟲菊酯(精)對於昆蟲的致死劑量遠大於人類(2250 倍)，也是安全並且有效被世界各地廣泛使用的登革熱防治噴藥藥劑，請民眾安心。

「巡、倒、清、刷」主動清除病媒蚊孳生源是登革熱最基本的防治工作。（圖／高雄市衛生局）

徐爾烈說明，在環境部及衛生單位的嚴謹把關下，殺蟲劑對人體危害低，且噴灑時一定要將環境淨空，經過1小時再返回家中，再把門窗打開藥物濃度會降低許多，若家中有小朋友會在地面爬行，要先清理乾淨。依據規範用藥，發生意外機率非常低，請民眾可以放心。