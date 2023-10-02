時代力量立委邱顯智今踢爆，台啤籃球隊沒有幫球員保勞健保，且球員簽約對象，竟然不是台啤，而是總教練，規避最起碼的雇主責任，匪夷所思。對此，菸酒公司董事長丁彥哲指出，重新擬約有在檢討，但是簽約對象絕不會是公司，而是台啤籃球協會，補助勞健保也沒問題。

過去曾有一名台啤球員藍晉傑，在重訓自主訓練時疑心肌梗塞昏倒，送醫後宣告不治。時代力量立委邱顯智今（2）日在立法院質詢，台啤籃球隊沒有幫球員保勞健保，非常不可思議。台灣三個籃球聯賽，只有台啤沒有幫球員保勞健保，萬一發生問題，根本沒有保障，都要球員自己保。甚至還有球員簽約的對象，竟然不是台啤，而是總教練，規避最起碼的雇主責任，匪夷所思。國營事業應該做好的示範，結果卻做最壞的示範，為何有這樣的情形？

對此，菸酒公司董事長丁彥哲指出，台啤籃球隊是台灣菸酒公司捐助補助每年4千4百萬台啤籃球協會去成立的。台啤籃球協會跟球員之間的關係其實是委任關係，並不是僱傭關係。依據勞動部解釋，職業球員不適用勞基法。

邱顯智質疑，其他球隊都是公司幫球員保勞健保，為什麼會發生這樣的狀況？定性為委任契約，部長可以接受嗎？球員與球團的關係，是委任而不是僱傭嗎？又為何其他球隊都是公司幫球員保勞健保？而台啤長期以來，就迴避雇主責任？

財政部長莊翠雲表示，國營事業有社會責任，當然應該做社會好的示範。會找法律顧問或律師，了解台啤跟協會之間、協會跟球員之間到底是什麼關係，以及其他球隊簽的法律關係是什麼、勞健保誰來付費？其他球隊的模式，再釐清一下來做處理。

邱顯智直言，台啤的做法是獨步全台，沒人像你們這樣做，還不要談法律，今天球員這麼辛苦，為球團貢獻，竟然成為職業球員時，球團連最起碼的勞健保都不願意幫忙保，這應該要妥善處理，這說不過去。且是否可以確保球員簽約對象是公司，而不是總教練？總教練也是員工！

對此，丁彥哲說，重新擬約有在檢討，但是簽約對象絕不會是公司，是台啤籃球協會。補助勞健保也沒問題，但可能在薪資或其他部分也要相對…。

邱顯智最後強調，不能因為球員要求保勞健保，就恐嚇要解散球隊。丁彥哲回應不知道有這種情況，沒有恐嚇，回去了解再報告。

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