小犬颱風逼近，台東蘭嶼、綠島輸運約1500名遊客返台。（蕭嘉蕙攝）

小犬颱風逼近，今日上午台東富岡漁港外海已現長浪，往返離島船班將於午後全面停航至10月5日，疏運蘭嶼、綠島約1500名遊客返台，由於海面風浪強勁，不少人暈船，嘔吐聲四起，甚至形容「浪大到屁股會離開椅子」；另外，漁船也陸續返港繫繩加固，漁民嘆「討海人快沒飯吃了」。

小犬颱風路徑略微北修，台東沿海地區風浪明顯增強，東部港務中心公告，台東往返綠島船班2日11點30分後至5日全部取消，台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼船班亦停航3日，2離島遊客把握航班撤離；富岡漁港則有零星乘客，多為返家防颱或洽公出差的離島居民，貨艙則運補3天分生鮮蔬果及民生用品。

「船上很多嘔吐聲」，陳姓遊客表示，因為浪大又晃，整趟船像在搭雲霄飛車，屁股都從椅子上彈起來。鄭姓遊客則表示，受颱風影響，提前半天結束行程，回程坐船尾感受晃動較不明顯。

小犬颱風來勢洶洶，台東漁民用繩索繫牢船筏，避免碰撞毀損。（蕭嘉蕙攝）

小犬颱風來勢洶洶，漁民不敢輕忽大意，紛紛將船筏駛回港區停泊，並用繩索繫牢固定，避免碰撞毀損。何姓漁民嘆，颱風接連報到，9月出海不到5天，生活無以為繼，現在小犬颱風來襲，又得被迫暫停出海1周，「討海人真的快沒飯吃了」。

台東氣象站主任黃嘉美表示，小犬颱風暴風圈影響台東陸地的時間為4日中午，雨勢則於3日深夜便陸續出現，目前預測單日24小時有豪雨至大豪雨等級的降雨；風力部分，綠島、蘭嶼風力最先於3日深夜增強，本島則於4日中午左右明顯增強。