前海軍顧問郭璽日前點名，被前參謀總長黃曙光指控「阻撓國造潛艦發展、外流機密」的立委，就是藍委馬文君，氣得她提告郭加重誹謗，但也因此被綠營拿凍結潛艦預算的往事猛打。對此，國民黨立委洪孟楷表示，立委監督預算本就是天經地義的事，他更打臉透露，同樣在國防委員會的民進黨羅致政、王定宇等立委，也曾凍結過一筆潛艦相關費用。粉專「政客爽」直酸，民進黨最喜歡在攻擊對手後，再用力打自己的臉。

洪孟楷9月30日曾在《TVBS戰情室》節目強調，馬文君長期待在國防委員會，還曾擔任過召委，她的監督力道自然會很強，但這本來就是應該的事。網軍指控馬文君凍結預算就是不支持國防，但事實上，羅致政、王定宇以及無黨籍立委林昶佐，也曾凍結過一筆潛艦國造的10億元費用。他表示，立委為人民監督預算天經地義，凍結並不是刪減預算，外界重點應放在國防項目進度「是否已向立院進行專案報告、進行解凍」上。

「民進黨最喜歡攻擊對手後，用力打自己的臉！」政客爽今(2日)在臉書發文附圖舉例，比如今天開記者會嗆國民黨擋國防預算，但2020年民進黨自己卻可以提案凍結潛艦預算10億，不愧雙標黨！當民進黨自己解釋的時候，就是立委監督預算天經地義。但攻擊國民黨的時候，就說這不叫監督、這是中共同路人？「笑死！」只見附圖文件中，有綠委羅致政、王定宇、蔡適應、趙天麟，及無黨籍親綠立委林昶佐等人的親筆署名。

政客爽在留言區續酸「講個笑話，立法院絕對多數的執政黨抱怨在野黨擋預算」。網友表示「翻車有如家常便飯」、「只有民進黨想要過的法案，沒有在野黨可以擋住的法案」、「壞事做太多，所以怎麼駡怎麼打臉」、「讓民進黨國會過半根本就是浪費立委席次」、「綠能你不能」。