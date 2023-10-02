中秋節後變盤，股匯反彈向上，台股2日大漲逾200點，外資回補台股並匯入下，帶動新台幣擺脫頹勢，而進出口商拋補、力道相互抵銷，終場新台幣收在32.237元、升3.1分，市場瀰漫觀望氛圍，總成交量縮小至9.98億美元。

台北股匯近期疲軟，2日難得呈現股匯雙漲走勢。匯銀主管表示，台股上漲203.57點，外資回補買超台股63.8億元，匯市也偏向匯入，主要反映美國聯邦政府關門危機暫解，美元指數應聲回落，中秋節後變盤如預期，而後續還有國慶日行情，加上選舉將至，新台幣短線貶勢有望慢慢止血。

匯銀主管表示，結束三天連假後，新台幣如預期反彈轉升，但成交量偏清淡，主要都在預期區間內波動，「比想像少一點」，全日震盪大約在上下30個基本點內，主因上周美國個人消費支出物價指數（PCE）如預期，連假後匯市交易動能還未完全啟動、未有太大波瀾，新台幣反彈走揚，後續就看國慶日行情帶動，匯價是否再升一波。

外匯交易員指出，新台幣方向仍以外資動向為主，除中秋連假後變盤，後續還有國慶日行情，短線可望先維持小升格局，短時間不至於太貶，持續往32.2元方向測試。

交易員認為，新台幣匯價這波貶至32.2以上，「市場情緒消化差不多了」，且上周盤中一度貶至32.29元價位，市場開始觀望，出口商預期新台幣計續貶，目前轉趨惜售、等匯價貶回去再拋匯，而進口商相對也積極買美元，市場情緒大致消化完畢，本周預計維持平盤格局；而國慶日連假後，市場關注消費性電子題材，關注出口展望是否如預期轉好。