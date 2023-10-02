嘉義市長黃敏惠更與多位貴賓一同走讀成仁街，體驗AR擴增實境，聽聽店家主理人的導覽。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠更與多位貴賓一同走讀成仁街，體驗AR擴增實境，聽聽店家主理人的導覽。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠更與多位貴賓一同走讀成仁街，體驗AR擴增實境，聽聽店家主理人的導覽。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市工商發展投資策進會攜手木更Mugeneration推出「嘉義美街圖鑑 LOST ＆ FOUND」計畫，今在IN89豪華影城舉辦影片暨成果發表記者會。（呂妍庭攝）

嘉義市工商發展投資策進會攜手木更Mugeneration推出「嘉義美街圖鑑 LOST ＆ FOUND」計畫，今天不但在IN89豪華影城二樓LUXE廳舉辦影片暨成果發表記者會，宣布「嘉義美街圖鑑」10月正式登場，嘉義市長黃敏惠更與多位貴賓一同走讀成仁街，體驗AR擴增實境，聽聽店家主理人的導覽，走讀美街。

成仁街早期是「米街」，後來發展為「美街」，名畫家林玉山、雕塑大師蒲添生皆出生於此，現在「木更」咖啡的現址是林玉山故居，斜對面「文園裱畫廊」是蒲添生、蒲浩明父子兩人的出生地，今年嘉市工策會參考經濟部推動街區數位群聚模式，以「嘉義美街圖鑑」計畫為成仁街店家設計街徽、店徽與AR數位擴增實境。

工策會總幹事許燿宏表示，「嘉義美街圖鑑」以成仁街區為核心，串聯23間店家進行集章串連，並與鄰近步行約25分鐘左右可抵達的興中街、北榮街等7間具時代特色的店家串連，民眾只要掃描QRcode，連結社群IG帳號便能體驗AR擴增實境，如名畫家林玉山創作情境、新華美西服社縫紉機運轉等，以數位科技融合美街過去未來式，讓民眾依循地圖的介紹，實地探索空間裡的靈魂物件。

許燿宏說，這是嘉義市2021台灣設計展後，街區「設計力」與「數位力」的應用與展現，鼓勵大家閱讀城市的街道可以從慢行成仁街開始。出生於成仁街的雕塑家蒲浩明今也到場，分享他在成仁美街的記憶和故事。

黃敏惠感謝的策展人黃思涵的精采規畫，把嘉義美街圖鑑重現於市民眼前，透過收集在地鄉親耆老的故事，把屬於嘉義人的記憶慢慢找回來，說這條街道從早期的米街、美街到現在的成仁街，看到新舊世代交融，有老故事、也加入新活水，串聯青銀世代，讓嘉義故事被世界看見，歡迎民眾踴躍參與美街走讀，讓嘉義越來越熱鬧。

黃敏惠提及，今年LINE更選定與嘉義市合作推動數位轉型計畫，協助在地商圈產業輔導與升級，看中的就是嘉義市都市發展前景可期，還有許多在地店家願意投入地方創生。許耀宏說，LINE與市府合推「今天就回嘉」官方帳號，將提供特色店家資訊及當月主打活動，「嘉義美街圖鑑LOST＆FOUND」、有事青年節等會是第一波主打內容。

工策會表示，「嘉義美街圖鑑」串聯23間店家構成散步成仁街區的地圖，免費的數位AR擴增實境體驗會持續長達1年時間，10月推出店家集章活動，集滿店家可獲得限量海報、搖扇、徽章等等小物。