桃園市馮姓男子在樟腦寮步道迷路，他只在社區Line群組留言「自己在一片竹林裡，並且看得到鐵軌」，其他住戶看到後撥打119求救，消防人員初判出馮男位置，並順利找到馮男。

桃園市119指揮中心於10月1日晚間6點接獲一起走失報案，報案人表示，在社區line群組內看到馮姓男子留言表示「自己在一片竹林裡，並且看得到鐵軌，體力不支快不行了」，撥打119求救。

桃園市消防局坪頂分隊派出6名消防人員到場尋找，卻因線索不足而無法啟動搜索程序，在與報案人及警方來回聯絡後，得知最後一次馮男手機定位之基地台，位於青山路旁，從而推敲出馮男所在地，應為龜山區的樟腦寮步道，進而開始搜索行動。

一名善心山友見到消防人員，他主動利用自身對於步道的熟悉度，帶領消防進入一條位於步道旁的小土坡支道內尋找馮男，半小時後，果真在該支道內發現體力不支的馮男，由救護人員初步評估無虞後，帶離現場。

此次搜索行動僅花了不到兩小時，倘若未能及時尋獲馮男，可能會因山區雨後濕冷導致身體失溫並暈厥，整起行動彷彿冥冥之中有如神助，警消也不忘於回程路上，向該處的福德正神廟合掌致意，感謝神明的指引。

坪頂分隊分隊長吳浚澤呼籲，「進行山域活動時，請務必向家人親友報備登山計畫，並攜帶足夠糧食和飲水、隨時注意天色及天氣狀況，勿逞強走完，以免發生危險」。