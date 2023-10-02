基泰大直造成鄰房龜裂下陷，台北市都發局開立「基泰大直工安意外救災修復安置專戶」，並由基泰於9月12日匯款1億元進入專戶，作為受災戶安置、財損、生活所需相關費用。台北市都發局表示，專戶將撥付塌陷戶所有權人租金補貼6000萬、財損1250萬及受災戶安置費用1000萬元。

都發局指出，專戶支用範圍及方式，已由法務局協助訂定「台北市政府都市發展局大直街九十四巷保管金專戶存款收支管理運用作業要點」，目前於9月20日已撥付傾斜建物所有權人及承租戶租金補貼，9月27日撥付提出財產損失費用傾斜戶共12戶，10月2日撥付受災戶之安置旅館費。

都發局說明，專戶將優先確保倒塌建物所有權人3年期的租金補助約6000萬元、財損費用約1250萬元，以及受災後短期安置的旅館費用1000萬元。

都發局表示，針對倒塌建物住戶及周邊撤離住戶，9月7日起至9月22日支出增加生活需要費用請領，都發局已研擬相關表格範例供住戶填寫申請，住戶可於10月31日前向都發局提出申請後，由財損小組協助認定，民政局亦將派員至住戶安置旅館發放申請書件並協助收件。