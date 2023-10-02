功率導線架廠界霖進入下半年之後，單月營收明顯加溫，7、8月營收分別寫今年以來單月營收最高及次高，均在4.5億元以上，市場法人預期，該公司9月營收仍可望維持前二月高檔表現，並估計第三季營收將有明顯優於上季的成長表現。

界霖下半年營運 可望優上半年
長單增溫 聚陽、儒鴻第三季轉趨樂觀
憂心利率恐長期維持高檔 美股走勢疲軟
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