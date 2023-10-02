功率導線架廠界霖進入下半年之後，單月營收明顯加溫，7、8月營收分別寫今年以來單月營收最高及次高，均在4.5億元以上，市場法人預期，該公司9月營收仍可望維持前二月高檔表現，並估計第三季營收將有明顯優於上季的成長表現。
導線架廠界霖下半年營收 可望較上半年增長
導線架廠界霖（5285）第三季營收可望較上季回升，該司在車用新產品出貨可望在第四季持續貢獻，預期第四季營收仍將維持今年單季高檔，今年在日本及馬來西亞廠均有擴產動作，預期明年將重拾成長動能。
導線架廠界霖（5285）第三季營收可望較上季回升，該司在車用新產品出貨可望在第四季持續貢獻，預期第四季營收仍將維持今年單季高檔，今年在日本及馬來西亞廠均有擴產動作，預期明年將重拾成長動能。
功率導線架廠界霖進入下半年之後，單月營收明顯加溫，7、8月營收分別寫今年以來單月營收最高及次高，均在4.5億元以上，市場法人預期，該公司9月營收仍可望維持前二月高檔表現，並估計第三季營收將有明顯優於上季的成長表現。
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