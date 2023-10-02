基隆警力流失嚴重，基隆市長謝國樑盼比照雙北發放「勤務繁重加給」，稱只要中央同意，他就立即編列員警的勤務加給預算。對此，內政部2日解釋，基隆勤務繁重指標未達標準，和雙北有很大差距，若謝國樑有意發錢激勵基層士氣，可利用市府預算補足員警超勤加班費，最高額度1萬9000元，甚至也可以發放工作獎勵金。

據了解，目前六都的「勤務繁重加給」都是由各直轄市自行編列預算發放，與警政署編列的預算無關。以台北市及新北市為例，每人每月加發的「勤務繁重加給」依地區不同，約在3000元至8000元不等。換言之，若以8000元為例，員警的年薪就會增加近10萬元。

謝國樑說，基隆要的只是警政署「開個綠燈」，基隆便能比照六都，用自己的預算來編列、發放給基隆市員警勤務加給。謝國樑說要向中央提出嚴正抗議，基隆的警察勤務繁重、工作辛苦，但與鄰近的雙北市相較，年薪差了近10萬元，當然人才只要有機會就往雙北跑。

對此，內政部發言人林昆鋒表示，勤務繁重指標是全國一致性的標準，而且行之多年。根據2020年到2022年的指標分數顯示台北市94分，新北市93分，而基隆市則是30分，所以明顯還有很大的差距，未來若有達到標準，警政署當然會通盤考量。

林昆鋒表示，如果謝國樑真的要發錢激勵基層員警士氣，其實可以立即用市府預算補足員警超勤加班費，最高額度1萬9000元，甚至也可以發放工作獎勵金。