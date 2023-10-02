民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今針對未來嘉義山區發展，提出產業政策說帖。（陳冠廷競選團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今針對未來嘉義山區發展，提出產業政策，包含爭取闢建大埔美園區三期，將大埔美園區納入嘉義科學園區、爭取國防部等資源持續投入民雄航太院區和無人機航太產業園區，另針對設立超過50年的民雄、頭橋工業區，要求經濟部辦理公共設施品質改善及提升，讓傳統工業區有新風貌等產業說帖。

陳冠廷首先提出「大埔美園區爭取三期」，陳冠廷指出，大埔美第一期和第二期已開發完成，廠商設廠生產帶動山區商業經濟活動，但時代變化快速，應著眼未來智慧科技產業的發展，認為大埔美園區應繼續推動三期開發，結合生產、生活，擴大園區生活圈，讓園區更具未來發展性，並且應爭取國科會將大埔美園區納入嘉義科學園區，建構嘉義山海科學園區的產業發展核心。

陳冠廷接著提出「民雄航太，科技創新」，指無人機技術不僅運用在商業領域中，更在軍事與公務領域呈現出巨大的潛力和需求，嘉義擁有亞洲無人機研發中心，中科院民雄航太院區與無人機航太產業園區，這些專業的單位、公司和研發中心的進駐，為嘉義帶來了最先進的技術與資源，未來將爭取國防部與經濟部持續將資源投入，並結合低軌道衛星技術，推動嘉義成為全球無人機產業的領航者，帶動嘉義的經濟發展。

就「傳統園區，環境翻新」部分，陳冠廷認為，山區原有的工業區如民雄及頭橋工業區，設立至今已超過50年，相關安全與需求都已不符合現代規範，工業區內公共設施不足、環境老舊、生活機能不佳，極需升級改善，他將要求經濟部工業局辦理區內公共設施品質改善及提升、人車分流、釋出道路轉角空間轉換為街角廣場、營造友善人本空間，提升就業生活品質，讓傳統工業區有新的風貌。

最後陳冠廷提出「觀光工廠，產業體驗」，說複合式經營型態的觀光工廠業者，成功吸引國民參觀消費，創造在地新商機，陳冠廷將要求經濟部依「觀光工廠輔導評鑑作業要點」擴大輔導、媒體廣宣、結合體驗活動與整合行銷，提升產品附加價值與整體產值。

今陳冠廷產業政策記者會，包括大林鎮長許有疆、縣議員莊信宗、江志明，各鄉鎮代表、村里長及產業界團體到場，表態力挺支持陳冠廷的產業政策。