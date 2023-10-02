新竹市流感疫苗2日分別在東、北、香山等3個區開打，由於高端流感疫苗再次引發討論，各地再出現對高端排斥的現象，竹市東區衛生所施打站由於昨天僅有高端疫苗，1天下來計有311人完成接種，有130人掉頭就走，施打率約7成。國民黨台北市議員游淑慧指出，非但被施打者不能拒絕高端，經她詢問台北市衛生局，居然連有出錢分擔的北市府也不能拒絕。直酸上半年營收掛零的公司靠政府繼續賺，高端難道是國營企業？

游淑慧提到，今年公費四價流感疫苗得標廠商又出現「高端」的名字，而且首次投標就拿下10.1％的訂單。之前衛福部購買扶植高端的新冠疫苗，打的名義是協助自主研發的國產疫苗。但這次高端的流感疫苗是進口韓國疫苗原液來台分裝，難道這次政府採購是促進台韓醫藥友好交流？

游淑慧指出，公費流感疫苗今日開打，最近接到民眾陳情，不想讓唸小學的小孩打高端流感疫苗，但卻無法選擇疫苗品牌，而且疫苗廠牌要「當天」才能知道，讓有些家長直接在疫苗通知書上填寫「不同意」，影響孩子施打意願。根據北市衛生局提供資料，台北市符合公費流感疫苗施打資格對象約159萬7,000人，今年疾管署提供公費流感疫苗共有4家廠牌，含賽諾菲、國光、東洋及高端。

游淑慧表示，台北市流感疫苗這次先採購了73萬1,290劑，但疾管署分配下來各廠牌預計配送量分別為賽諾菲20萬4,740劑、國光37萬2,250劑、東洋8萬6,020劑及高端6萬8,280劑。也就是說，有意施打公費疫苗的北市民眾，有近1/10的機率會打到高端。奇怪，為什麼又出現高端？流感疫苗已經施打這麼多年，今年是其他疫苗廠商供應量能不足，還是硬要讓高端再插一腳？

「疫苗的選擇，非但被施打者不能拒絕高端，我問了北市衛生局，居然連有出錢分擔的北市府也不能拒絕！」游淑慧質疑，新冠疫情期間，吃下政府唯一大訂單的高端，隨著疫情降溫，今年上半年連續6個月營收掛零，蔡政府不買就沒生意的疫苗公司，仍然要靠政府繼續賺流感疫苗？

「高端永遠不能拒絕？」游淑慧直言，現在大家為了不要打到高端，祭出各種手段，例如打疫苗當天知道是高端的話就裝病等，為什麼高端不能拒絕？面對一家諸多爭議的疫苗公司，政府應該要給予選擇，而不是強迫大家接受。她狠酸「高端難道是國營企業？」