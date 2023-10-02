美國民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）上週辭世，加州州長紐松宣布任命女權倡議者巴特勒接手遺缺；她將成為首位黑人女同志參議員。

法新社報導，紐松（Gavin Newsom）昨天透過社群媒體平台X發文宣布，巴特勒（Laphonza Butler）將成為加州新任參議員，並讚揚巴特勒致力為「婦女與女孩們」及勞動者爭取權益。

紐松指出，巴特勒將締造歷史，成為首位公開在參議院服務的黑人女同志。

紐松表示，「當我們哀悼范士丹參議員離去的同時，她生前捍衛的自由」，包括生育自由、平等保護及免於槍枝暴力威脅，都從未面臨如此巨大的攻擊。

巴特勒在加州政壇活躍逾15年，曾任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的顧問、領導加州最大工會。她最近的職位為民主黨女性候選人倡議組織「艾蜜莉名單 」（Emily's List）主席。

「（巴特勒）向來都為對的事挺身而出，並以決心、價值觀來領導」，紐松說，「我堅信她將延續范士丹參議員的遺志，持續破除無形障礙，在華府為所有加州人爭取權益」。

范士丹於9月28日去世，享耆壽90歲。她曾為舊金山首位女市長，生前是美國國會最年長的民主黨籍參議員，自1992年成為參議員後，帶頭通過數百件法案；她曾任參院情報委員會主席，也是首位擔任這項職務的女性。

1978年，美國同志權利鬥士哈維．米克（Harvey Milk）和時任舊金山市長摩斯康（George Moscone）被心懷不滿的前同事槍殺身亡後，范士丹成為舊金山首位女市長。