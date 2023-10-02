充實營運資金，中石化 （1314）董事會通過於11月2日以公開底價方式，辦理5月12日通過之公開標售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號及1-1地號2筆土地。中石化表示，高雄市前鎮區經貿段五小段1地號土地，面積2,124坪，底價新台幣15億3,990萬元(72.5萬元／坪)；高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地，面積2,362.51坪，底價新台幣17億1,282萬元(72.5萬元／坪)。

中石化全台擁有80幾萬坪的土地資產，近年加速部署石化、資產開雙核心發展策略。其中， 鼎越京華廣場預計2024年第二季進行1樓建構作業，2025年第一季進行上梁及帷幕工程起吊作業，2026年下半年辦理使照申請，目前並與潛在交易對象洽談銷售進度中。

此外，中石化目前板橋合資建案預計2025年第二季至第四季拿到使照，陸續認列入帳；高雄前鎮區的特貿五A配合政府開發，並持續委託戴德梁行進行土地出租招商，預計第四季前具初步成果。中石化指出，苗栗頭份亦有山坡地的土地開發計畫。至於台南安順土地整治計畫預計2024年整治完成，該地土地價值約50幾億元，預計未來開發投資型不動產的機會比較大，只是時間要拉比較長。

海外資產開發部分，除緬甸Parami大樓目前已出租（共計出租5年），越南整合中石化和中工資源，透過越南轉投資公司CPTS投資BESVN，由BESVN主導相關案件評估及投資開發。目前與越南當地開發商洽談共同申請開發案件中，取得大型土地開發之工業區及新市鎮開發，以工業區開發延伸至新市鎮／住宅區之爭取，規劃目標鎖定北越河內、海防及北寧省等區域。