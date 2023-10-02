費城人「核彈頭」席瓦伯（Kyle Schwarber）結束例行賽賽事，以打擊率1成97、47轟及104分打點作收，寫下大聯盟史上首次單季打擊率不及2成，卻敲出40轟以上的罕見紀錄。

席瓦伯以威猛的長打實力著稱，上賽季榮膺國聯全壘打王，但打擊率也很低，只有2成18，從5月3日後，席瓦伯的打擊率就跌到2成，最低一度為1成60，一直到9月11日雙重賽中，席瓦伯8打數敲出3安，打擊率才突破2成，最後仍跌回2成以下。

今年席瓦伯敲出47轟，超過上季的46轟，刷新個人單季紀錄，但被三振數是全大聯盟最多的215次，雖然寫下不光彩紀錄，但同時席瓦伯也堅守著本壘板紀錄，選進了全大聯盟第2多的126次四壞保送，上壘率來到3成43，發揮不是開轟、保送上壘，就是被K的特色。

靠著全壘打優勢，席瓦伯的攻擊指數0.817，也是自2021年賈羅（Joey Gallo）後，首位打擊率在2成以下、攻擊指數超過0.8的好手。同時也打破由凱爾席格（Kyle Seager）、穆西（Max Muncy）所保持的最低打擊率（2成12），但也突破百打點的紀錄。