中秋過後台南市登革熱仍燒不停，今天新增369例確診，累計病例數已達1萬1770例。市府指出，目前集中火力針對群聚個案的區塊展開防治，對從未執行過戶內噴藥者，強制執行噴藥；已執行過戶內噴藥者，則以強制孳清取代戶內噴藥，期盼在各界齊心努力下，能盡快控制登革熱疫情。

今天新增病例的分布狀況為東區70例，南區60例，北區55例，永康區52例，安南區43例，中西區21例，安平區20例，仁德區15例，歸仁區10例，關廟區9例，新化區3例，新市區及麻豆區各2例，安定區、佳里區、善化區、新營區、學甲區、六甲區及下營區各1例，年齡介於2歲至97歲。

市府除持續落實各項防疫工作，也加強空屋、空地、天溝、屋後溝、建築工地、市場及學校等高風險點的稽查工作，並針對違規情況逕行舉發，貫徹公權力執行；市府各局處還全面動員組成登革熱稽督大隊，每日針對社區執行孳生源清除及稽查督導的任務。

市府說，截至9月30日已查核1803場，動員8243人次，調查14萬3848戶，其中有935戶陽性戶，還查獲3萬988個積水容器，1416個陽性容器並完成清除，開立903張舉發單。

至於戶內即時化學防治方面，至今已執行454場，動員5萬8538人次，總完噴戶數9萬7235戶，查獲3萬9873個積水容器，1165個陽性容器，均已完成清除。