藍白能不能合的問題備受關注，台中市長盧秀燕日前參加浩天宮大庄媽遶境起馬宴時，雙手分別拉著國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨立委參選人蔡壁如的畫面引發討論，更被解讀有「藍白合」可能，蔡壁如則解密說「當時很尷尬」，事後也致電民眾黨主席柯文哲說明狀況。

蔡壁如2日與國民黨立委參選人廖偉翔、羅廷瑋共進午餐並開直播，大談「藍白合」相關問題，她在直播中提到，上月30日參加浩天宮媽祖遶境起馬宴活動，與盧秀燕、侯友宜同框，現場還高喊「侯友宜凍蒜」，當時雖也比出讚的手勢，但心裡其實「很尷尬」。

蔡壁如說，她與盧秀燕是好朋友，當時盧要帶她上台、侯友宜則搭乘後面的另一輛車，當時盧說會牽好她、不被擠走，沒想到這張照片被拍下並指「藍白合」有望，之後3人還一起上台，當時覺得對侯不好意思，但基於互相尊重及順其自然的想法，才繼續留在台上。

蔡壁如坦言，事後也跟柯文哲通電話道歉，並說明狀況。「藍白合」應該要「先友後婚」，彙整兩黨的共同政見理念，才可讓各自支持者接受；目前柯文哲只是提出一個方案，仍會廣聽大家意見，也相信未來還是有其他的方案可行性評估。

蔡壁如強調，「藍白合」談了很久，有些選民不耐煩了，國民黨、民眾黨都應該思考如何回應民意，柯文哲也認真在想，但因沒有方法與工具，才會提及用第三方民調的方式討論。