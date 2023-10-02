杭州亞運羽球個人賽單打首輪有64籤，不過因為沒有64籤都有選手參賽，有部分選手首輪輪空，寶島一姐戴資穎就是免打64強、直接晉級32強，3日就要在女單32強賽亮相，預計中午12點對上蒙古選手蒙赫采采格（ALTANGEREL MUNKHTSETSEG）。

戴資穎目前排名世界第4，也是上屆雅加達亞運女單金牌，杭州亞運排在女單第3種子，首輪64強輪空，第2輪32強迎戰的蒙古選手蒙赫采采格BWF官網顯示目前沒有世界排名，這也是雙方生涯首次交手，預料小戴可以輕鬆過關，若一路順利晉級，最快8強賽會遇到種子，可能的對手是大會第5種子、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

3日羽球中華隊最早出賽的球員是男單王子維，他的籤表相當硬，儘管首輪64強賽輪空，32強就要對上大會頭號種子、印尼金廷（ANTHONY SINISUKA GINTING），雙方過去交手9次，王子維2勝7敗，且正值對戰6連敗，上次獲勝是2015年馬來西亞大師賽。