櫃買中心公布，符合112年第四季上櫃認購（售）權證（含牛熊證）標的證券共有266種，包括所有發行人可發行標的，有環球晶、雙鴻、M31、宏捷科、鈊象等220種，以及Ａ級發行人可發行標有山富、撼訊、擎邦等，共計46種。

而若與第三季調整後版本進行比較，所有發行人可發行標的方面，新增協禧、精確、臺慶科、美而快等17檔，並減少山富、強生、杏一、叡揚等22檔；至於Ａ級發行人可發行標的，新增宏遠證、揚秦、網龍等24檔，減少台嘉碩、尼克森、歐買尬等38檔。

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