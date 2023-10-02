明揚國際大火造成10人不幸罹難，逾百人輕重傷，屏東檢調已完成火場調查，並將現場交由公司接管，但2日下午火場竟又冒出火苗，所幸火勢並無延燒，已在下午5時32分撲滅，讓人虛驚一場。

據了解，現場堆置不少禁水性化學物質，碰到屏東午後陣雨，會使得火場溫度提高，所幸現場火載量已不足以延燒；屏縣消防局表示，下午2時40分接獲報案，經過近3小時才將火勢撲滅，起火原因仍待釐清。