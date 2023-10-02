阿夫（左起）、阿跨面、比杰，將合體參與演唱會。 （ HTC VIVE ORIGINALS提供）

《台灣饒勒-饒炸比夫面》混合次元演唱會，今（10／2）公布將於12／17（日）、12／18（一）開唱，演唱會邀請到饒舌選秀節目《大嘻哈時代2》三位選手：最壯的肌肉棒子比杰、情慾流動系歌手阿夫，以及總冠軍與人氣MVP阿跨面參與演出，3人合體號稱「比夫面」的超強陣容，將再次以饒舌嘻哈魅力嗨翻全場。

《台灣饒勒-饒炸比夫面》演唱會，透過雲渲染技術（Cloud Rendering）的應用，將具有手機秒登入、 PC免下載，一點即看的優勢。使用者透過瀏覽器，跨平台享受絕無僅有的自由視角奇幻演唱會；BEATDAY也將同步舉辦現場藝人表演活動，讓線上與線下活動同步展開。

演唱會邀請到比杰、阿夫、阿跨面，有別於過去演唱會或是拍攝MV經驗，三位都是首度參與「容積攝影技術」拍攝，身處在全角度皆為攝影機的狀態盡情展現自我，他們形容：「完全0死角，連背影都要記得帥！」拍攝當日，成員們看見自己的3D建模非常興奮，比杰形容如同置身漫威電影：「我好像鋼鐵人，帥到爆炸！」阿夫也驚嘆：「連我腳上的疤，都看得非常清楚，相當細節。」好像2K人物感到很新鮮。阿跨面則表示自己曾經有願望想變成遊戲人物，看到模型成型之後，「感覺真的超爽！」

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「這次的混合次元演唱會，我們要挑戰的是虛實場域的混生體感。除了BEATDAY既有的全息6 DOF線上真人演唱外，同時開放限量觀眾直接參與同時在發生的藝人實體演出，虛實同步、場域共串，以音樂娛樂建立虛擬展演新LBE服務」。《台灣饒勒－饒炸比夫面》混合次元演唱會將於11／1（三）正式售票。