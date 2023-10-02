廣福公園公廁牆面整新，並加強內部照明與通風性。（板橋區公所提供）

使用超過20年的板橋區華中公園、台紙公園及廣福公園等3座公園內的老舊公廁，歷經板橋區公所近3個多月的改造，近期陸續開放使用，每間公廁融入公園景觀且兼具獨特多元的設計風格超吸睛。

板橋區轄管公園多達58座，使用民眾眾多，如何提升公廁的友善設計及特色性一直是公園設施改善重點。

板橋區長陳奇正表示，3間公園公廁改造總計經費達578萬，在內部整建上不僅門板及牆壁磁磚換新，也加強廁所的通風性及使用節能LED燈、防滑地板，同時也新設無障礙廁間，加裝扶手、緊急求救鈴，另外納入親子友善空間，加裝尿布台及尿布椅，讓公共廁所能滿足最大化需求。

板橋區公所表示，每間公廁設計都有不同的風格，融入於公園景觀，其中台紙公園公廁以綠森林風格增添藝文元素，華中公園公廁以線條紋路配合色塊設計創造幾何風格，廣福公園公廁則為藍白混搭與線條燈光手法創造夜間光影風格。

板橋區公所指出，3座公園內的公廁改善重點加強無障礙及親子友善融合概念，同時提升廁間通風效能，強化內部照明及外部視覺效果，更是兼具景觀設計美感的建築，公所將提升優質公廁環境，讓民眾利用公園休閒之餘，更能享有體驗頂級舒適的如廁空間。