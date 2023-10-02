總統府發言人林聿禪。（資料照片）

前總統馬英九不滿蔡政府將國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會。對此，總統府表示，國慶大會活動名稱與往年並無不同，馬過去也都有出席，不理解今年改變的原因，也盼社會各界不要讓意識形態造成社會紛擾。

馬英九今天一早在臉書表示，他以12萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年國慶大會，他說自己過去40年來年年都參加，然而自2021年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文，就是「台灣國慶日」，他質疑：「我們的國名，什麼時候從『中華民國』改為『台灣』了？」

對此，總統府發言人林聿禪表示，國慶大會活動名稱與往年並無不同，馬前總統過去也都有出席，不理解今年改變的原因。

她說，在野黨年年都提「中華民國不見了」，但是蔡總統執政八年中華民國跟國旗不僅從未消失，國慶活動現場國軍直升機所懸掛的中華民國國旗反而是越來越大幅。而且，近年國慶活動的主視覺美感、各項活動精彩度更是深受各界好評。

林聿禪強調，中華民國國慶日將至，盼社會各界皆能團結慶祝國家生日，凝聚力量讓國家更好，不要再讓意識形態造成社會紛擾。