前總統馬英九今宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會，認為若再出席「Taiwan National Day」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台灣」路線背書。對此，前立委郭正亮砲轟民進黨是不誠實、虛偽雙標的政黨，敢用Taiwan National Day，卻不敢講台灣是一個獨立國家，郭要民進黨勇敢一點，出來講啊！「賴清德，不要躲、公開講！」

內政部國慶籌備委員會日前公布國慶主視覺，但雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引發爭議。對此，前總統馬英九今一早以12萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會，認為若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台灣」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此他決定拒絕出席今年的國慶大會。

對此，前立委郭正亮2日在《新聞大白話》砲轟民進黨一直在玩兩手，既然明明知道中華民國是國號，慶祝中華民國國慶，為什麼英文要寫Taiwan National Day？這就是民進黨的問題！賴清德也說國號是中華民國台灣。

郭正亮連珠炮質疑民進黨，台灣在中華民國憲法的定位是什麼？要不要回答一下？兩岸為什麼還是陸委會對國台辦？要不要回答一下？為什麼還要用海基會對海協會？兩岸為何不用外交部？中華民國和中華人民共和國是不是有某種特殊關係？不然為何用這麼複雜的模式？用外交部對外交部不就好了？對方一定拒絕，拒絕後為何接受陸委會對國台辦？不是主張台灣獨立嗎？不是主張「台灣」是一個國家嗎？怎會有陸委會？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮痛批民進黨是不誠實的政黨、虛偽雙標的政黨，面對統獨符號被馬英九戳破後，「叫你表明你是哪一邊！」這時出來辯護的都不敢回答這問題，都不敢說台灣是獨立國家所以用Taiwan National Day，為什麼不這樣回答？

郭正亮說，怪不得獨派大老都看不下去，「說你是假台獨」，蔡丁貴和許慶雄就批評，在那裡裝什麼？馬英九戳破之後，民進黨不敢講台灣是一個獨立國家，敢用Taiwan National Day，為何不敢說「台灣」是一個國家？勇敢一點，出來講啊！賴清德，不要躲就公開講！