諾貝爾生醫獎今揭曉，得主為mRNA疫苗關鍵推手，分別是來自匈牙利的生物化學家卡塔林．卡里科（Katalin Karikó），以及美國醫學家德魯．魏斯曼（Drew Weissman）。受限於人體免疫系統的功能，過去mRNA的研究曾被學界視為「死胡同」，卡里科也曾一度申請不到經費，從副教授降為教授，甚至罹癌，與先生分隔兩地。堅持不懈之下，她與魏斯曼找出了騙過免疫系統的方式－修飾核苷酸，將其運用於疫苗的開發，在百年大疫中拯救了無數生命。

陽交大生物科技系助理教授林柏亨指出，莫德納、BNT疫苗的開發大部分都來自卡里科的堅持。1975年，就讀大學的卡里科聽了一場mRNA的演講，從此就以研究mRNA為志業。取得博士學位後，卡里科遠渡重洋到美國的醫療中心，再至賓州大學從事教職、研究工作。

「mRNA一開始的研究相當困難」，林柏亨表示，過去的動物實驗顯示，因免疫系統非常敏感，藥物打進去後，很快就會被摧毀，否則就是引發了強烈反應，導致動物死亡，被學界視為「死胡同」，認為這樣的研究不可能成功。然而卡里科並未放棄，堅持要找到解決之道，為此努力爭取經費，卻遭到拒絕，甚至從副教授降為助理教授，研究過程還因罹癌動手術，與先生分隔兩地。

接受了降職的卡里科繼續投入研究，遇到了魏斯曼，魏斯曼撥出研究經費共同研究。中研院醫轉譯研究中心執行長陶秘華說，因免疫系統不喜歡病毒，只要辨識出病毒性的RNA，就會把對方「殺掉」，兩人最重要的發明就是找到特定的核苷酸，加以修飾，以此騙過辨識病毒的受體，相關研究成果後來被運用於新冠疫苗的開發，拯救了無數性命。

中研院醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，mRNA疫苗在新冠疫情發生後，短短11個月就取得緊急使用授權，卡里科、魏斯曼的貢獻相當大。不只是新冠肺炎，包括流感、RSV、個人化的癌症治療、細胞治療、基因治療，都能運用到mRNA技術，有待學界繼續投入。