中國大陸的十一國慶長假，今年碰上中秋節，假期長達8天。據中國搜尋引擎「百度」所做的數據分析結果來看，日本位居海外熱門旅行目的地之首。在中國近期不斷抗議日本政府排放核汙水的聲浪下，日本媒體也相當好奇陸客訪日的原因。

據朝日電視台報導，在成田機場可以見到絡繹不絕的中國觀光客，而從這些遊客口中，記者才得知，原來許多人都是為了避開在國內到處人擠人的狀況。上海遊客就表示，假期期間中國國內到處都很擁擠，還有人直言，相較之下，日本不那麼擁擠。

大陸交通運輸部先前已經表示，預計假期民間出行意願強烈，人員流動量料達20.5億人次。朝日電視台報導中也介紹了中國各地人擠人的場面，不但車站擠到沒有通路可走，排隊的民眾動彈不得，塞在公路上的民眾只能靠打球等各種方式打發時間。

至於大陸遊客過去在日本創下的「爆買」現象，朝日電視台報導中也發現，今年許多人似乎都是為了自己與家人精心挑選物品，而不是買一堆送給同事或朋友。就連許多團客到日本旅遊的目的都不是為了購物，而是想要體驗文化。