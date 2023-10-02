阿里山林業鐵路及文資處出動板車，搶時間將登山客送至阿里山森林遊樂區，就近送醫。（竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

一名來自桃園的58歲男登山客跟團到嘉義縣阿里山登眠月線，行經大崩塌處入口時，突無預警昏倒，經家屬攙扶休息，短暫恢復意識又二度昏厥，嚇得家屬緊急報案，員警、警消等單位趕往救援，男登山客已恢復意識，最後由阿里山林業鐵路及文資處出動板車，搶時間將登山客送至阿里山森林遊樂區，由救護車送往香林衛生室，所幸無大礙，虛驚一場。

竹崎分局阿里山派出所接獲119通報，報稱阿里山眠月線大崩壁入口處有登山客昏倒需協助，阿里山派出所員警、阿里山消防分隊等立即派員前往救援，到場得知劉姓登山客在要通過大崩塌處入口時，突然無預警昏倒失去意識，經家屬攙扶至地上蹲坐休息，短暫恢復意識又再度暈過去，所幸警消接觸到劉男時，人已恢復意識，唯獨臉色發白。

擔心劉男隨時會昏倒，林鐵及文資處阿里山監工區人員駕駛鐵道簡易板車，協助載送劉男、劉妻返回阿里山森林遊樂區，搭上已在現場等候的救護車至香林衛生室，經醫師檢視登山狀況均無虞後，已自行平安返家。

竹崎分局長閻百川提醒，阿里山森林遊樂區屬高海拔地區，呼籲登山遊客登山健行前應檢視自身健康狀況，若有心血管病史或身體狀況不佳，建議變更行程或選擇較安全的路線，以免發生危險。