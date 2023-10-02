諾貝爾生醫獎台灣時間今（2日）傍晚5時45分在瑞典斯德哥爾摩揭曉，美國賓州大學長期研究mRNA技術的卡里科（Katalin Kariko）、魏斯曼（Drew Weissman）獲得殊榮。卡理科、魏斯曼都是今年來台領取唐獎生技醫藥獎的傑出學者，研究價值因新冠肺炎疫情大放光彩。魏斯曼團隊現正研究包括泛冠狀病毒疫苗等多種疫苗，幫助人類對抗傳染病。

路透社報導，魏斯曼得知自己獲得諾獎桂冠後表示：「真是莫大的殊榮。我們兩人倘若少了其中任何一方，就不會獲得這項成果。」

魏斯曼1959年9月7日生於美國麻州列星頓（Lexington），目前任職賓州大學RNA創新研究所（Penn Institute for RNA Innovations, University of Pennsylvania），也是賓大醫學院疫苗研究教授，以RNA生物學研究聞名。美國廣播公司（ABC）報導，麻州子弟魏斯曼1981年畢業於波士頓大學，1987年獲波大免疫學、微生物學的博士與臨床醫學博士學位，1997年加入賓大之前在美國國家衛生研究院從事愛滋病毒研究。

賓州大學學者卡里科、魏斯曼攜手研究mRNA多年，今年獲得諾貝爾獎桂冠。

賓大官網指出，卡里科、魏斯曼2005年找到方法修飾信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA），讓mRNA抵達體內特定位置觸發免疫系統對抗疾病。兩人在mRNA領域合作研究超過15年，當初並不知道學術成果會成為因應巨大公衛挑戰的工具。新冠肺炎全球大流行爆發後，藥廠全力加速開發mRNA疫苗，輝瑞（Pfizer）與德國生技業者BNT、美國生技公司莫德納（Moderna）均採用這項技術製造疫苗。單看美國，2020年12月獲准使用以來，mRNA疫苗已施打6.55億劑。

魏斯曼、卡里科是2022年「唐獎」生技醫藥獎得主，受新冠疫情影響延至今年8月來台領獎。魏斯曼演講時表示，15年前研究出mRNA技術，在COVID-19疫情期間助人類對抗疫情，也應用於HIV、冠狀病毒變異株、流感、諾羅、瘧疾等病毒的疫苗開發，並擴及基因治療等領域，潛力無窮。他說，許多低收入國家遭遇特定疾病威脅，但藥廠多半不太願意投入研發，在這些地區設置研究機構、生產中心至關緊要。新冠疫苗問世後在好幾國出現陰謀論，更成了政治議題，魏斯曼認為科學家對於反疫苗浪潮要承擔部分責任，社群媒體時代人人有話語權，學術機構應設法對抗錯誤資訊，在無法收拾之前就出手處理。

魏斯曼的團隊現正研究的疫苗包括泛冠狀病毒疫苗、廣效型流感疫苗、預防帶狀疱疹疫苗。團隊另與賓州大學用mRNA技術合作開發癌症疫苗，也與泰國第一學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）開發新冠病毒疫苗。

賓州大學醫學院院長詹姆森（J. Larry Jameson）說：「諾貝爾獎這個詞彙讓人聯想到那些以自身工作改變世界的人，毫不誇張。在我們有生之年最大的公衛危機之中，魏斯曼、卡里科的發現成為疫苗研發人員仰賴的基礎，挽救無數性命，為擺脫大流行鋪路，如今針對其他疾病測試。兩人深具遠見的合作已在醫學史上留下永恆印記。」